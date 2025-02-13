Tuyển Trade Marketing Korea - Vietnam Fertilizer Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển chiến dịch quảng cáo, làm các loại thủ tục chính thức theo quy định của cơ quan nhà nước;

• Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty

• Triển khai, theo dõi hiệu quả chiến dịch nội dung các CTKM

• Điều chỉnh kế hoạch nội dung CTKM theo thực tế

• Báo cáo hiệu quả CTKM dựa trên mục tiêu đạt được

• Theo dõi kho vật liệu bán hàng, quà khuyến mãi, tài liệu marketing, hàng mẫu

• Tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày, treo gắn vật phẩm quảng cáo... và các chương trình kích hoạt nhãn hàng nhằm đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh

• Phối hợp cùng với các bộ phận khác trong công ty và các đối tượng kinh doanh để tối ưu hóa kết quả kinh doanh

• Tìm kiếm sản phẩm công ty và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng cho các dòng sản phẩm mới

• Tham gia hỗ trợ và thực hiện thuyết trình tại các buổi hội thảo, workshop và sự kiện của công ty

• Tìm kiếm sản phẩm công ty và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng cho các dòng sản phẩm

• Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển thị trường cho sản phẩm mới theo kế hoạch đã được chỉ định;

• Hỗ trợ soạn thảo và thiết kế tờ rơi hoặc ấn phẩm quảng cáo và hướng dẫn sử dụng sản phẩm