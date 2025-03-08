Tuyển Trade Marketing GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trade Marketing GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA Tower, 06 Tân Trào, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thường xuyên khảo sát thị trường, kiểm tra hình ảnh trưng bày tại các cửa hàng, lập kế hoạch triển khai theo từng khu vực.
- Xây dựng và đảm bảo quy trình triển khai hình ảnh nhận diện thương hiệu tại điểm bán theo đúng định hướng công ty và hãng.
- Quản lý và cân đối ngân sách cho các hạng mục về hình ảnh, POSM tại khu vực phụ trách.
- Lập kế hoạch giám sát nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu nhất quán.
- Lên kế hoạch và giám sát việc trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn thương hiệu.
- Làm việc với các bên nhà cung cấp để đảm bảo số lượng; thống kê và điều phối vật phẩm trưng bày tại các khu vực phụ trách.
- Đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ triển khai theo đúng mục tiêu chiến lược của công ty.
- Tổ chức các buổi họp, đào tạo cho đội ngũ Sales/PGs tại các khu vực về chính sách và chiến lược trưng bày khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, trình độ Cao đẳng trở lên (Ưu tiên chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế hoặc các ngành liên quan).
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing hoặc vị trí tương đương.
- Sẵn sàng đi công tác dài ngày theo yêu cầu công việc.
- Chủ động, linh hoạt trong việc đi kiểm tra thị trường và triển khai hoạt động Trade Marketing tại khu vực phụ trách.
- Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp.
- Có tư duy logic và sáng tạo; khả năng giao tiếp và đàm phán.

Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, cam kết lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI
bảo hiểm sức khỏe PVI
- Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến
- Tham gia Teambuilding, Company Trip, Year End Party và nhiều sự kiện khác
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
- Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: UOA Tower, 06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

