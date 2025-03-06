Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại An Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHYT, BHXH,... theo quy định của Nhà nước., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ BGĐ trong công tác đối nội, đối ngoại. Quản lý danh sách khách hàng, đối tác của BGĐ, giữ liên lạc thường xuyên theo yêu cầu.

- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các Phòng, Ban liên quan và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban trong Công ty cho BGĐ

- Giám sát, tổng hợp, báo cáo và đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng ban theo nhiệm vụ công việc và kế hoạch của các Bộ Phận.

- Theo dõi cập nhật và báo cáo về tiến độ thực hiện các chỉ đạo, đánh giá và tham mưu đề xuất TGĐ để tăng cường hoạt động hiệu quả ...

- Tham mưu chiến lược kinh doanh cho BGĐ

- Tổ chức và duy trì hệ thống hồ sơ, tài liệu, sách báo của BGĐ

- Thực hiện các công việc khác được BGĐ ủy quyền hoặc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 29 - 39

- Ngoại hình sáng

- Có ít nhất 01-03 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngôn ngữ...

- Giao tiếp tiếng Anh lưu loát, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt. Có chứng chỉ quốc tế là một lợi thế.

- Có kỹ năng quản lý, kỹ năng tham mưu, có kinh nghiệm và tầm nhìn trong kinh doanh, biết nghiên cứu thị trường và hoạch định chính sách

- Có kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Làm việc linh hoạt và có khả năng phán đoán tình huống

- Nhanh nhẹn, bảo mật, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

- Thành thạo các chương trình ứng dụng Microsoft Office

- Lương thoả thuận theo năng lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại An Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại An Thịnh

