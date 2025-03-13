Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức các hoạt động như: Sắp xếp lịch công tác, lịch tiếp khách, các cuộc họp với khách hàng, đối tác cho Ban Giám đốc
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong quản lý, triển khai và giám sát hoạt động của Công ty. Đôn đốc các Phòng ban hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Truyền đạt các chỉ đạo của Ban Giám đốc đến các Trưởng Phòng/ Bộ phận.
Theo dõi, phân tích, đánh giá, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc, phân tích và đưa ra giải pháp đồng thời báo cáo lên Ban Giám đốc kết quả;
Tiếp nhận và truyền đạt một cách chính xác các chỉ đạo của Ban Giám đốc đến các cá nhân, bộ phận phòng ban có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;
Phối hợp với các Phòng/ Bộ phận để nắm vững, triển khai tốt công việc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và báo cáo lại kết quả nội dung công việc.
Nắm bắt tình hình nội bộ Công ty để tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý và phát triển.
Phối hợp với các trưởng Phòng/ Bộ phận xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến vận hành, điều hành nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động của Hệ thống được nhất quán.
Thường xuyên tương tác, trao đổi công việc với các trưởng Phòng/ Bộ phận để cập nhật thông tin và theo dõi việc thực hiện các công việc Ban Giám đốc đã giao.
Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.
Thực hiện báo cáo định kỳ hàng ngày, tháng theo quy định Công ty hoặc đột xuất theo yêu cầu Ban Tổng Giám đốc
Thực hiện các công việc khác liên quan nhiệm vụ do Ban Giám đốc chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh…
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, power point, các ứng dụng google, kỹ năng xử lý dữ liệu làm báo cáo tốt.
Có kinh nghiệm tương đương từ 2 năm trở lên
Thái độ hoà nhã, tích cực, Nhanh nhẹn, linh hoạt,
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục tốt
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và sắp xếp công việc tốt
Khả năng phân tích, xử lý tình huống phát sinh linh hoạt, hiệu quả
Trung thực, chính trực, ứng xử khéo léo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt huyết.
Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa.
Cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ của công ty. Combo quà tặng sản phẩm công ty cho CBNV sử dụng hàng tháng để cán bộ nhân viên sử dụng.
Văn hóa làm việc: lấy con người làm trung tâm, mọi ý kiến và đóng góp của bạn đều được lắng nghe và ghi nhận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

