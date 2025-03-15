Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 179 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Truyền đạt chính xác, kịp thời các chỉ đạo, chiến lược, kế hoạch từ BGĐ Hà Nội đến đội ngũ tại chi nhánh TP.HCM;

Đảm bảo các nhân sự hiểu rõ và thực hiện đúng nội dung chỉ đạo từ BGĐ;

Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh và truyền thông tại chi nhánh;

Tổng hợp kết quả thực hiện công việc, đánh giá hiệu suất và báo cáo trực tiếp lên BGĐ;

Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình làm việc.

Cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh và truyền thông tại chi nhánh;

Dự báo các rủi ro có thể xảy ra, chủ động đề xuất các biện pháp điều chỉnh kịp thời;

Xây dựng báo cáo tổng hợp về tiến độ và hiệu suất làm việc định kỳ theo yêu cầu của BGĐ.

Quản lý các công việc hành chính, vận hành văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả;

Giám sát việc tuân thủ quy định nội bộ, quy trình làm việc tại chi nhánh;

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự tại chi nhánh khi cần.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vai trò Trợ lý kinh doanh hoặc Quản lý hành chính;

Có hiểu biết về Marketing hoặc kinh nghiệm làm việc với Phòng Truyền thông/Marketing;

Kỹ năng giao tiếp, truyền tải thông tin chính xác, rõ ràng;

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và báo cáo;

Cẩn thận, trách nhiệm, chủ động trong công việc;

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Power Point, Excel).

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 14.000.000đ (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả);

Review lương ngay sau Kết thúc thử việc;

Xem xét điều chỉnh lương định kỳ 3 tháng/ lần;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực;

Chế độ BHXH, Du lịch, Thưởng lễ tết và lương T13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

