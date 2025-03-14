Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK MỸ PHẨM WINLAB BA XUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 939 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc quản lý và theo dõi đơn hàng.

Nhập liệu, cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm và đơn hàng vào hệ thống.

Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo bán hàng theo yêu cầu.

Theo dõi tiến độ giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động bán hàng.

Quản lý và sắp xếp các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến hoạt động bán hàng.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng (CRM) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK MỸ PHẨM WINLAB BA XUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK MỸ PHẨM WINLAB BA XUYÊN

