Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP
- Hồ Chí Minh: 12
- 15 triệu VND Lương cứng không phụ thuộc doanh số. Môi trường năng động, hòa đồng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng., Quận 5
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, theo dõi các chỉ số doanh thu và mục tiêu
Báo cáo và phân tích số liệu hiệu suất kinh doanh theo yêu cầu
Phối hợp và đôn đốc các phòng ban thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc
Thu nhập, phân tích số liệu kinh doanh và báo cáo định kỳ.
Hỗ trợ liên hệ và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng
Chuẩn bị tài liệu, ghi chép và tổ chức các cuộc họp kinh doanh
Soạn thảo các tài liệu liên quan khi GĐ yêu cầu
Tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình của các cơ sở trong hệ thống Kay Group
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trợ lý kinh doanh và ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc, làm đẹp
Kỹ năng phân tích, báo cáo số liệu, kỹ năng vi tính văn phòng khá
Kỹ năng giao tiếp, ghi chép, tổ chức tốt
Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI