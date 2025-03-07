Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, theo dõi các chỉ số doanh thu và mục tiêu

Báo cáo và phân tích số liệu hiệu suất kinh doanh theo yêu cầu

Phối hợp và đôn đốc các phòng ban thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc

Thu nhập, phân tích số liệu kinh doanh và báo cáo định kỳ.

Hỗ trợ liên hệ và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

Chuẩn bị tài liệu, ghi chép và tổ chức các cuộc họp kinh doanh

Soạn thảo các tài liệu liên quan khi GĐ yêu cầu

Tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình của các cơ sở trong hệ thống Kay Group

Tốt nghiệp các ngành Kinh doanh, MKT hoặc các ngành liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trợ lý kinh doanh và ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc, làm đẹp

Kỹ năng phân tích, báo cáo số liệu, kỹ năng vi tính văn phòng khá

Kỹ năng giao tiếp, ghi chép, tổ chức tốt

Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

