Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: hưởng 85% mức lương chính thức. Sau thời gian thử việc, được ký hợp đồng chính thức, đóng bảo hiểm, khám sức khỏe hàngnăm, thưởng tháng lương 13, đi du lịch, đào tào nâng cao trình độ và các chế độ khác,..., Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo các hoạt động: mua hàng, bán hàng, đấu thầu, quản lý cửa hàng xăng dầu của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phát triển khách hàng các nhóm khách hàng của công ty.

Xây dựng quản lý quan hệ với các nhóm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của công ty.

Phân tích báo cáo đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, và các yếu tố khách ảnh hưởng đến thị trường năng lượng thế giới vàthị trường xăng dầu Việt Nam.

Thống kê, báocáo, phân tích xu thế thị trường, tìm kiếm và liên hệ các khách hàng tiềmnăng nhằm hỗ trợ giám đốc bán hàng phát triển khách hàng khu vực phía nam.

Xây dựng hồ sơ năng lực công ty, chuẩn bị tài liệu phù hợp, tham gia đàm phán ký kết hợpđồng, đấu thầu với khách hàng.

Đánh giá hoạt động công ty, tham mưu đề xuất hoạch định chiến lược kinh doanh công ty.

Soạn thảo văn bản, biểu mẫu và thực hiện các báo cáo khác, các công việc khácliên quan đếnlĩnh vực Kinh Doanhtheo yêu cầu củacông việc, nhu cầu thực tếcông ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22-28, kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chính xác, có khả năng làm việc độclập, làm việc nhóm, năng động, sáng tạo, trung thực, tự giác, và có tinh thần trách nhiệm.

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, marketing.oThành thạo Tiếng Anh/ngôn ngữ khác.

Có kỹ năng và khả năng giao tiếp tốt, đi công tác thường xuyên, không say xe, thường xuyên củng cố kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham gia các diễn đàn thị trường; đọc sách báo chuyên ngành;có khả năng tổ chức tốt các mối quan hệ với đối tác trong các buổi tiệc, gặp gỡ,xây dựng, thiết lâp các mối quan hệ cá nhân; tham gia cácdiễn đàn ngành.

Ưu tiên người có kiến thức, kinhnghiệm về kiến thức về kinh tế vĩ mô, lĩnh vực nhiên liệu,năng lượng, chăm sóc khách hàng,.

Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo

