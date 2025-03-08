Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Hưởng các trợ cấp khác theo quy định chính sách phúc lợi của công ty( ký hợp đồng lao động, bhxh, tham gia các team bulding, thể thao hàng tháng,…). Được tạo điều kiện làm việc tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp là khách hàng và đối tác công ty. Được trainning trực tiếp từ trưởng nhóm sale về kỹ năng giao tiếp ứng xử khi gặp những tình huống khó khăn, kỹ năng bán hàng thuyết phục khách hàng. Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Hỗ trợ bán hàng: Chuẩn bị báo giá, hợp đồng, và các tài liệu cần thiết cho đội ngũ kinh doanh. Theo dõi tiến độ các đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng. Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng hoặc dịch vụ sau bán hàng.
Quản lý dữ liệu khách hàng: Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng (CRM) một cách chính xác. Phân loại khách hàng tiềm năng và lập kế hoạch tiếp cận phù hợp.
Hỗ trợ chiến lược kinh doanh: thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra báo cáo định kỳ. Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất bán hàng hoặc tối ưu hóa quy trình.
Chăm sóc khách hàng: Gọi điện hoặc gửi email chăm sóc khách hàng cũ, tìm hiểu nhu cầu mới. Giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác: Sắp xếp lịch họp, chuẩn bị tài liệu và ghi chép biên bản cuộc họp. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh hoặc cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: ưu tiên Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm ( đào tạo) Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Trợ lý kinh doanh, Nhân viên kinh doanh, hoặc Chăm sóc khách hàng). Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực bán hàng, thương mại, hoặc dịch vụ khách hàng.

Tại Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Công ty TNHH SX TM DV Văn Hoá DTC Solutions

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 đường số 17, P.Hiệp Bình Chánh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

