Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT
- Hồ Chí Minh: Tham gia BHXH theo quy định. Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc Xét điều chỉnh lương hàng năm Du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ lớn trong năm Đào tạo nâng cao chuyên môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng, báo giá, tư vấn dịch vụ cho khách hàng, chốt deal.
- Tạo yêu cầu, Đơn đặt hàng (Booking) lên hệ thống của công ty.
- Hỗ trợ công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng sản phẩm, chương trình bán hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên làm qua vị trí tương đương các sản phẩm chế tạo cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
