Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu
Giới tính Nữ
Số lượng tuyển 5 người
Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Huyện Hóc Môn
Tham gia BHXH theo quy định. Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc Xét điều chỉnh lương hàng năm Du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ lớn trong năm Đào tạo nâng cao chuyên môn

Trợ lý kinh doanh

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng, báo giá, tư vấn dịch vụ cho khách hàng, chốt deal.

- Tạo yêu cầu, Đơn đặt hàng (Booking) lên hệ thống của công ty.

- Hỗ trợ công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng sản phẩm, chương trình bán hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi từ 24 đến 35.

- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên làm qua vị trí tương đương các sản phẩm chế tạo cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT - Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

