Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME

Trợ lý kinh doanh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Mức lương 10,000,000 VNĐ + hoa hồng theo doanh số.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng hỗ trợ kinh doanh.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty., Quận Thủ Đức

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển kinh doanh dịch vụ vệ sinh công nghiệp.
Thay mặt Tổng giám đốc đàm phán và giao dịch với khách hàng.
Hỗ trợ giám đốc trong các công tác đối ngoại.
Thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng.
Soạn thảo, theo dõi và quản lý hợp đồng, báo giá, hồ sơ thầu và các văn bản liên quan.
Cập nhật và lưu trữ dữ liệu khách hàng
Hỗ trợ xử lý các đơn hàng, kế hoạch triển khai dịch vụ và phối hợp với bộ phận vận hành để đảm bảo tiến độ thực hiện dịch vụ.
Theo dõi công nợ khách hàng, nhắc nhở và phối hợp với kế toán để thu hồi công nợ đúng hạn.
Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo kinh doanh, kế hoạch chiến lược.
Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác chiến lược.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc liên quan.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí trợ lý kinh doanh, sales admin hoặc công việc tương tự.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, cơ điện, bảo trì hoặc vệ sinh công nghiệp.
Sẵn sàng di chuyển, đi công tác.
Giao tiếp tiếng anh khá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 78 Đường 34B, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

