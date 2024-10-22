Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký theo tháng

- Theo dõi tình hình sử dụng sản phẩm/dịch vụ tại khách hàng

- Tiếp nhận, xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung cấp; quản lý dữ liệu

- Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất (hướng dẫn sử dụng, thông tin về giá cả, chế độ bảo hành,...);

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp;

- Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàn để cải thiện sản phẩm, dịch vụ;

- Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ. Đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Thành thạo kỹ năng giao tiếp;

- Có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh;

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi

- Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 (++), thưởng các dịp lễ trong năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXN, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

-Tham gia các hoạt động đào tạo trong nước và nước ngoài (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin