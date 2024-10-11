Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Vai trò trợ lý kinh doanh:
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng. Soạn thảo và quản lý các hợp đồng mua bán, báo giá, thư chào hàng cũng như thông tin hồ sơ của khách hàng và đối tác. Theo dõi, thu thập, giải quyết các nhu cầu và phản hồi từ khách hàng và đối tác. Hỗ trợ các hoạt động bán hàng, tư vấn khách hàng về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp, hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng và xử lý thanh toán. Thực hiện công tác hỗ trợ sau bán hàng. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp dữ liệu bán hàng để báo cáo cho ban lãnh đạo công ty. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
Soạn thảo và quản lý các hợp đồng mua bán, báo giá, thư chào hàng cũng như thông tin hồ sơ của khách hàng và đối tác.
Theo dõi, thu thập, giải quyết các nhu cầu và phản hồi từ khách hàng và đối tác.
Hỗ trợ các hoạt động bán hàng, tư vấn khách hàng về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp, hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng và xử lý thanh toán.
Thực hiện công tác hỗ trợ sau bán hàng.
Theo dõi, cập nhật, tổng hợp dữ liệu bán hàng để báo cáo cho ban lãnh đạo công ty.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Vai trò kế toán nhà máy:
Theo dõi, phân loại, cập nhật và hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm tại Nhà máy để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn. Kiểm soát công tác nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm. Sắp xếp kho gọn gàng, khoa học sao cho dễ tìm, dễ lấy và dễ kiểm tra. Tính toán giá thành sản xuất trên cơ sở định mức nguyên liệu, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv... Theo dõi tình hình sử dụng vật tư và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất. Phối hợp với bộ phận sản xuất để kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trong dây chuyền sản xuất. Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp. Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất hàng tồn kho thực tế so với sổ sách. Tham gia xây dựng quy trình quản lý kho một cách khoa học để vận hành hiệu quả, tránh sai sót cho những lần kiểm tra hàng hóa sau này. Tập hợp, lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán cũng như bảo mật số liệu kế toán. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Theo dõi, phân loại, cập nhật và hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm tại Nhà máy để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn.
Kiểm soát công tác nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm. Sắp xếp kho gọn gàng, khoa học sao cho dễ tìm, dễ lấy và dễ kiểm tra.
Tính toán giá thành sản xuất trên cơ sở định mức nguyên liệu, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv...
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất. Phối hợp với bộ phận sản xuất để kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trong dây chuyền sản xuất.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất hàng tồn kho thực tế so với sổ sách.
Tham gia xây dựng quy trình quản lý kho một cách khoa học để vận hành hiệu quả, tránh sai sót cho những lần kiểm tra hàng hóa sau này.
Tập hợp, lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán cũng như bảo mật số liệu kế toán.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh
- Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán kiêm trợ lý kinh doanh
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo kinh nghiệm, trong khoảng 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ
- Tham gia BHXH.
- Thưởng lễ, tết, tháng 13 và tăng lương theo năng lực.
- Tích lũy kinh nghiệm và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
- Hưởng toàn bộ các chế độ, phúc lợi, ưu đãi cho nhân viên theo kết quả kinh doanh hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DSP KOREA

CÔNG TY TNHH DSP KOREA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

