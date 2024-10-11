Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH AM Accounting
- Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Quản lý hệ thống khách hàng của công ty
Giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm phần mềm của công ty
Dịch văn bản tiếng Hàn <-> tiếng Anh/Việt
Soạn thảo đề án, kế hoạch, công văn
Hoàn thành newsletter định kỳ cho khách hàng
Đinh kỳ kiểm tra các quảng cáo của công ty trong hệ thống ngân hàng Shinhan
Cập nhật, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Từ 25 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Hàn
Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Hàn
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOPIK 5 trở lên
Nhanh nhẹn, sử dụng tin học văn phòng thành thạo
Ứng viên lưu ý: Công ty chỉ chấp nhận hồ sơ ứng tuyển có đầy đủ thông tin cá nhân và kinh nghiệm (nếu có) bằng Tiếng Hàn với vị trí này
Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
Được hưởng các chế độ thưởng & đánh giá tăng lương hàng năm theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting
