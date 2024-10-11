Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Quản lý hệ thống khách hàng của công ty Giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm phần mềm của công ty Dịch văn bản tiếng Hàn <-> tiếng Anh/Việt Soạn thảo đề án, kế hoạch, công văn Hoàn thành newsletter định kỳ cho khách hàng Đinh kỳ kiểm tra các quảng cáo của công ty trong hệ thống ngân hàng Shinhan Cập nhật, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Từ 25 tuổi trở lên Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tiếng Hàn Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Hàn Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOPIK 5 trở lên Nhanh nhẹn, sử dụng tin học văn phòng thành thạo Ứng viên lưu ý: Công ty chỉ chấp nhận hồ sơ ứng tuyển có đầy đủ thông tin cá nhân và kinh nghiệm (nếu có) bằng Tiếng Hàn với vị trí này

Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Được hưởng các chế độ thưởng & đánh giá tăng lương hàng năm theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting

