Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CHEMILENS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25, 27 và 29 Tống Văn Trân, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Xử lý và giải quyết vấn đề khéo léo, tinh tế.

- Nắm bắt tình hình thị trường, nội bộ công ty để tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý và phát triển

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai công việc hiệu quả.

- Theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh theo định kỳ, tháng, quý, năm.

- Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo...

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: QTKD, Kinh tế, Ngoại Ngữ

- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc

- Yêu cầu Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng

- Tuổi: Từ 25 trở lên

- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát

Tại CÔNG TY TNHH CHEMILENS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Từ 15.000.000 - 25.000.000VNĐ

Chế độ BH theo quy định của nhà nước BH tai nạn 24h Du lịch hàng năm Tăng lương các phúc lợi khác

Chế độ BH theo quy định của nhà nước

BH tai nạn 24h

Du lịch hàng năm

Tăng lương

các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHEMILENS

