Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CHEMILENS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHEMILENS
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25, 27 và 29 Tống Văn Trân, Quận 11
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Xử lý và giải quyết vấn đề khéo léo, tinh tế.
- Nắm bắt tình hình thị trường, nội bộ công ty để tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý và phát triển
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai công việc hiệu quả.
- Theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh theo định kỳ, tháng, quý, năm.
- Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo...
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: QTKD, Kinh tế, Ngoại Ngữ
- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc
- Yêu cầu Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng
- Tuổi: Từ 25 trở lên
- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát
Tại CÔNG TY TNHH CHEMILENS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BH theo quy định của nhà nước BH tai nạn 24h Du lịch hàng năm Tăng lương các phúc lợi khác
Chế độ BH theo quy định của nhà nước BH tai nạn 24h Du lịch hàng năm Tăng lương các phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHEMILENS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
