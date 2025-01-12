Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng có sẵn trên hệ thống của công ty, gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (VD: Avina, Intest, Mark Test,..) cho khách hàng, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của khách hàng.

- Thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn trực tiếp nhằm tăng cơ hội tiếp cận và chốt giao dịch.

- Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn.

- Tiếp cận khách hàng một cách đúng đắn, đảm bảo các cuộc gọi đi không gây phiền hà, làm mất thiện cảm.

- Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.

- Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.

- Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.

- Đề xuất các phương án cải thiện khi cần thiết.;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng/Telesales trong chuỗi hệ thống, mảng Công nghệ thông tin, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, ...

Ưu tiên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.

- Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe

- Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.

- Bằng cấp: từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin