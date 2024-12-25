Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NV1 - 16 Khu Đấu Giá Tứ Hiệp - Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: Phụ trách tiếp nhận, xử lý thông tin đặt hàng của khách hàng và bộ phận kinh doanh.

Lên đơn hàng gửi bộ phận kho, kế toán. Phối hợp với kho vận và đối tác vận chuyển ( nếu có) kiểm soát xử lý logistic đơn hàng. Đảm bảo hàng hóa được giao đến khách hàng đúng thời gian, tiến độ

Xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng: Tiếp nhận thông tin phản hồi của Khách hàng từ kênh phản hồi khác nhau. Quản lý tiến độ xử lý các yêu cầu của khách hàng bao gồm các yêu cầu sản phẩm và các yêu cầu khác

Kiểm soát nhắc nhở các chỉ tiêu của Phòng Kinh Doanh: Ghi nhận doanh doanh thu, công nợ của khách hàng. Nhắc nhở bộ phận kinh doanh thu hồi công nợ khi đến hạn, theo dõi cơ cấu bán hàng, timeline bán hàng của Phòng Kinh Doanh...

Thực hiện các báo cáo tuần/tháng/quý cho BGĐ: Lập các báo cáo theo các chỉ tiêu của Phòng KD: Doanh thu, doanh số, công nợ, cơ cấu, tồn kho, kế hoạch đặt hàng...

Tham gia, hỗ trợ trong công tác soạn thảo văn bản theo sự phân công của các cấp quản lý: Hợp đồng, báo giá, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương mảng Thương mại nhập khẩu phân phối

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) trong đó excel yêu cầu sử dụng tốt các hàm cơ bản, phân tích dữ liệu, báo cáo cảnh báo tốt.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Chủ động, nhanh nhẹn và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có kiến thức cơ bản về quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (8-10 M)

% Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số team Sale. Thu nhập từ 15-20tr

Thưởng target, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết.

Du lịch hàng năm, team building.

BHXH,BHYT,BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Sản phẩm gia dụng cầm tay và dụng cụ thiết yếu (máy nông nghiệp, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện...)

