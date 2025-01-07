Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài. Chế độ BHXH

- BHYT theo quy định của nhà nước Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước Môi trường làm việc Chuyên nghiệp

- Năng động

- Thân thiện Được tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước. Có nhiều cơ hội được đào tạo học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

1.Phân tích và theo dõi số liệu bán hàng:
-Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu bán hàng từ các khối kinh doanh (OTC, ETC, Online....)
-Theo dõi các chỉ số tăng trưởng/giảm sút, nghiên cứu thị phần và so sánh với các đối thủ cạnh tranh
-Lập báo cáo định kỳ và đột xuất, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình bán hàng và thị trường; đồng thời đưa ra các nhận định dựa trên số liệu.
2.Hỗ trợ xây dựng chiến lược bán hàng và Marketing:
-Phối hợp với các bộ phận liên quan để cung cấp thông tin và đề xuất điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp với xu hướng và tình hình thị trường
-Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Marketing và đưa ra đề xuất cải thiện dựa trên số liệu
3.Quản lý mục tiêu (target) cho các khối bán hàng:
-Phân tích kết quả đạt được của từng khối bán hàng so với mục tiêu ban đầu
-Đề xuất điều chỉnh target hợp lý để đáp ứng tình hình kinh doanh thực tế và mục tiêu doanh thu của công ty
4.Hỗ trợ hoạt động quản lý và tối ưu hoá quy trình bán hàng:
-Tham gia vào quá trình xây dựng và tối ưu hoá quy trình bán hàng nhằm cải thiện hiệu suất
-Hỗ trợ giám đốc trong việc điều phối và giám sát hiệu quả làm việc của các khối bán hàng

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Thống kê hoặc ngành có liên quan
-Trình độ:
-Kinh nghiệm: ít nhất có 2 năm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dược phẩm
-Kinh nghiệm:
-Kỹ năng:
+Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (sử dụng tốt excel, ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo công cụ Power BI, Google analytics...)
+Kỹ năng phân tích và báo cáo tốt, nhạy bén với số liệu
+Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập
-Tư duy chiến lược: Khả năng nắm bắt và phân tích thị trường
-Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc: khả năng làm việc đa nhiệm, đáp ứng thời hạn chặt chẽ và hỗ trợ Giám đốc trong các dự án đặc biệt

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 40 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

