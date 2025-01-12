Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Armephaco
- Hà Nội: Số 118 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty cổ phần Armephaco được chuyển đổi từ Công ty Dược và TTBYT Quân đội/Tổng cục Hậu cần, chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2010.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, sản xuất thiết bị y tế, phân phối thiết bị y tế nhập khẩu tại Việt Nam.
Công ty có chi nhánh và các công ty con tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,...
Công ty đang tuyển Trợ Lý Kinh Doanh Mô tả công việc như sau :
- Hỗ trợ Ban điều hành, Giám đốc kinh doanh, phòng kinh doanh trong hoạt động kinh doanh
- Các công việc khác liên quan đến kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học Ngoại thương; ĐH Dược (ưu tiên bằng giỏi)
- Chịu được áp lực công việc cao và có thể đi công tác xa, công tác nước ngoài
- Giao tiếp tiếng anh thành thạo
Tại Công Ty Cổ Phần Armephaco Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật LĐ và Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Armephaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
