Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 118 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty cổ phần Armephaco được chuyển đổi từ Công ty Dược và TTBYT Quân đội/Tổng cục Hậu cần, chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2010.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, sản xuất thiết bị y tế, phân phối thiết bị y tế nhập khẩu tại Việt Nam.

Công ty có chi nhánh và các công ty con tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,...

Công ty đang tuyển Trợ Lý Kinh Doanh Mô tả công việc như sau :

- Hỗ trợ Ban điều hành, Giám đốc kinh doanh, phòng kinh doanh trong hoạt động kinh doanh

- Các công việc khác liên quan đến kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ dưới 29 tuổi (ưu tiên ngoại hình ưa nhìn)

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học Ngoại thương; ĐH Dược (ưu tiên bằng giỏi)

- Chịu được áp lực công việc cao và có thể đi công tác xa, công tác nước ngoài

- Giao tiếp tiếng anh thành thạo

Tại Công Ty Cổ Phần Armephaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật LĐ và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Armephaco

