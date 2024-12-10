Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Phiên dịch khẩu ngữ và tài liệu liên quan khi cấp trên yêu cầu.

Hỗ trợ quản lí giới thiệu về thương hiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng có nhu cầu về thông tin nhượng quyền, giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh và quảng bá thương hiệu hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tối ưu hóa khả năng hợp tác lâu dài.

Cùng giám đốc gặp gỡ, thuyết phục đàm phán với đối tác về việc ký kết hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên.

Nam, nữ: Tuổi từ 22

Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo tương đương HSK 5-6

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt

Trung thực, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Có laptop làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: LC: 10-12tr +hoa hồng, ko áp KPI

Hoa hồng: bao gồm hh khi khách hàng đến công ty+ hh khi kí kết hợp đồng

Thời gian thử việc trao đổi cụ thể.

Chế độ BHXH; BHYT đầy đủ.

Thưởng: bao gồm thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên, thưởng lễ Tết, và các loại thưởng khác theo chính sách công ty.

Có cơ hội để trở thành trưởng phòng kinh doanh.

Thời gian làm việc: 8 Tiếng/ ngày

Từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần, từ 9h00 – 18h00

Bao cơm trưa.

