Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phiên dịch khẩu ngữ và tài liệu liên quan khi cấp trên yêu cầu.
Hỗ trợ quản lí giới thiệu về thương hiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng có nhu cầu về thông tin nhượng quyền, giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh và quảng bá thương hiệu hiệu quả.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tối ưu hóa khả năng hợp tác lâu dài.
Cùng giám đốc gặp gỡ, thuyết phục đàm phán với đối tác về việc ký kết hợp đồng.
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ: Tuổi từ 22
Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo tương đương HSK 5-6
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt
Trung thực, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc.
Có laptop làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: LC: 10-12tr +hoa hồng, ko áp KPI
Hoa hồng: bao gồm hh khi khách hàng đến công ty+ hh khi kí kết hợp đồng
Thời gian thử việc trao đổi cụ thể.
Chế độ BHXH; BHYT đầy đủ.
Thưởng: bao gồm thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên, thưởng lễ Tết, và các loại thưởng khác theo chính sách công ty.
Có cơ hội để trở thành trưởng phòng kinh doanh.
Thời gian làm việc: 8 Tiếng/ ngày
Từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần, từ 9h00 – 18h00
Bao cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31 Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

