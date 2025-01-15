Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 lần/năm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng mảng vật tư tiêu hao (tư vấn sản phẩm, báo giá, đặt hàng, đổi trả, bảo hành, chứng từ,...)

Tương tác với khách hàng, đối tác và các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện đơn hàng.

Điều phối, kiểm soát tiến trình xử lý đơn hàng và kế hoạch giao nhận hàng, thu hồi công nợ.

Hoàn thiện chứng từ kinh doanh (báo giá, PO/ Hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu và các chứng từ hồ sơ khác có liên quan).

Xây dựng, cập nhật và kiểm soát cơ sở dữ liệu bán hàng vật tư tiêu hao.

Tổng hợp, tổ chức dữ liệu; báo cáo định kỳ, báo cáo khi có yêu cầu cho khách hàng và quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các hoạt động bán hàng và hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên năm cuối các chuyên ngành:Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán, Thương mại, Tài chính- Ngân hàng,Marketing,... có thể làm việc fulltime.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thành thạo vi tính văn phòng: Excel, word,...

Cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng xử lý dữ liệu và tổ chức công việc tốt.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật tốt trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

