Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Thu nhập 20 - 25tr hoặc thoả thuận
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định pháp luật
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh
Xét tăng lương đinh kỳ hàng năm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO DỮ LIỆU KINH DOANH (50%)

Thu thập, phân tích dữ liệu kinh doanh để đánh giá hiệu suất (doanh thu, chi phí, lợi nhuận,...).

Đưa ra các dự báo và mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu (forecasting).

Xây dựng hệ thống đo lường: Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) cho bộ phận như kinh doanh; Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh, chiến dịch quảng cáo, và chương trình khuyến mãi,..

Phân tích đối thủ và thị trường: Nghiên cứu và phân tích các dữ liệu liên quan đến đối thủ cạnh tranh; Theo dõi và cập nhật các xu hướng thị trường để hỗ trợ chiến lược kinh doanh; Đưa ra các báo cáo so sánh hiệu suất doanh nghiệp với đối thủ

Thực hiện các báo cáo, phân tích khác theo yêu cầu

2. CÔNG TÁC ĐỐI NỘI, ĐỐI NGOẠI (25%)

Trực tiếp làm việc với khách hàng, đối tác theo sự phân công (bao gồm các công việc như: đón tiếp, giới thiệu về sản phẩm, hỗ trợ khách hàng,... theo yêu cầu)

Trợ giúp Phó Chủ tịch trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối hoạt động với các phòng/ban/cá nhân đảm bảo duy trì các hoạt động hằng ngày.

3. CÔNG TÁC THAM MƯU (20%)

Tham mưu cho Phó Chủ tịch trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng định hướng chiến lược để phát triển kinh doanh, phương thức kiểm soát, báo cáo để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Tiếp nhận, phân tích các đề xuất, tài liệu, báo cáo, hợp đồng, đề xuất hợp tác,... trước khi trình Phó Chủ tịch

4. Công việc khác theo sự phân công (5%)

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Phân tích Kinh Doanh, Tài chính, Kế toán,...

Thành Kỹ năng phân tích số liệu, lập kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường và các công cụ báo cáo hiện đại

Sử dụng Tiếng Anh tốt (Bắt buộc).

Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh ngiệm trong ngành sản xuất, kinh doanh quốc tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

