Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cung cấp các số liệu theo yêu cầu của Trưởng nhóm kinh doanh

Soạn thảo các tờ trình, thông báo, chính sách, quyết định, chỉ tiêu thưởng, mẫu biểu báo cáo, hợp đồng mua bán của phòng kinh doanh theo yêu cầu.

Theo dõi ngân sách khuyến mãi của các chương trình bán hàng, các chi phí của phòng kinh doanh theo yêu cầu

Các công việc hỗ trợ khác của phòng kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại.

1 năm kinh nghiệm tại vị trí sale admin/trợ ký kinh doanh.

Giao tiếp tốt, thuyết phục, xử lý tình huống tốt

Làm việc độc lập, chủ động trong công việc, tính kỷ luật cao

Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng phối hợp tổ chức tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm, các chế độ theo đúng quy định pháp luật

Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7

Thăm khám sức khoẻ định kỳ tại các bệnh viện tốt.

Du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết... và các phúc lợi khác theo quy định Công ty

Lương tháng 13.

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ nâng cao kỹ năng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin