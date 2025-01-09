Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: • Lương cứng thỏa thuận (8
- 13 triệu) tùy khả năng làm việc • Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của luật lao động • Hướng dẫn đào tạo 1
- 1 • Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Làm việc với khách hàng theo data có sẵn
• Đặt lịch hẹn, báo giá tới KH theo hướng dẫn của sales
• Chỉnh sửa hợp đồng theo mẫu
• Tiếp nhận thông tin lô hàng và bàn giao lại cho bộ phận vận hành để bộ phận vận hành tiếp nhận, thực hiện lô hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
• 0-1 năm kinh nghiệm, có kiến thức về lĩnh vực logistics (chuyên ngành logistics hoặc thương mại quốc tế), chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, có thể làm full time.
• Tiếng trung HSK4, giao tiếp cơ bản
• Trung thực, có tính cẩn thận, chịu khó, hanh nhẹn, có khả năng giao tiếp
• Năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu khó và ham học hỏi.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
