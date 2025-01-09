Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Lương cứng thỏa thuận (8 - 13 triệu) tùy khả năng làm việc • Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của luật lao động • Hướng dẫn đào tạo 1 - 1 • Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Làm việc với khách hàng theo data có sẵn

• Đặt lịch hẹn, báo giá tới KH theo hướng dẫn của sales

• Chỉnh sửa hợp đồng theo mẫu

• Tiếp nhận thông tin lô hàng và bàn giao lại cho bộ phận vận hành để bộ phận vận hành tiếp nhận, thực hiện lô hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

• 0-1 năm kinh nghiệm, có kiến thức về lĩnh vực logistics (chuyên ngành logistics hoặc thương mại quốc tế), chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, có thể làm full time.

• Tiếng trung HSK4, giao tiếp cơ bản

• Trung thực, có tính cẩn thận, chịu khó, hanh nhẹn, có khả năng giao tiếp

• Năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu khó và ham học hỏi.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN GẤU TRÚC TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

