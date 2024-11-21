Tuyển Trưởng ca Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Thị, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, điều hành, điều động mọi hoạt động sản xuất trong ca trực, phân công lao động cho các nhân sự một cách hợp lý khoa học.

Tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất.

Theo dõi, quản lý quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố trong ca liên quan đến chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, tiến độ, an toàn...

Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc, sản xuất để phù hợp với tình hình mới.

Thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động, 5S trong ca trực.

Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thực hiện các báo cáo của ca trực.

Địa điểm làm việc: Nhà máy Nhôm Đô Thành- KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: hóa học, cơ khí, kỹ thuật, điện.....

Có kinh nghiệm làm trưởng ca, tổ trưởng ca hoặc quản lý sản xuất tại các nhà máy.

Nhanh nhẹn, quyết đoán, nhiệt tình

Tư duy tổ chức, quản lý tốt

Chấp nhận làm ca

Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-20 tr/tháng + KPI

Được tham gia BHXH, BH thân thể 24/24.

Ăn ca miễn phí tại Công ty, cấp phát trợ cấp bằng hiện vật: Đường, sữa, trà chanh....

Thưởng vào các ngày lễ, tết (08/03, 20/10, 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch.

Chế độ phúc lợi cho lao động: Du lịch, nghỉ mát, phép, ốm đau, tai nạn, hiếu, hỷ...

Thời gian làm việc: Theo ca sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin