Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Mô tả công việc

• Trưởng nhóm kinh doanh BĐS quản lý hỗ trợ nhân viên kinh doanh, Training các kỹ năng.

• Nắm vững thông tin về dự án tại các khu vực mà công ty đang triển khai như:

+ TPKD Thủ Đức: Bình Dương, Thủ Đức, quận 9, quận 2, …các dự án Lavita Charm, Moonlight, Lumier, Opal Boulevard,…

+ TPKD: quận 7, các quận giáp quanh…các dự án riverside, Ecogreen, Q7 Boulevard,…

• Tư vấn, xúc tiến, chốt hợp đồng bất động sản (Mảng căn hộ chung cư)

• Xây dựng, thiết lập kế hoạch làm việc cho team và cho cá nhân.

• Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

• Chuẩn bị các tài liệu bán hàng, đề xuất dịch vụ, hợp đồng, thanh lý hợp đồng

• Tư vấn giá cho khách hàng

• Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao