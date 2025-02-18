Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC HƯNG GROUP
- Hồ Chí Minh: Văn phòng công ty Đức Hưng Group, Tòa nhà Lavita Charm (Block B), 29 Đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Mô tả công việc
• Trưởng nhóm kinh doanh BĐS quản lý hỗ trợ nhân viên kinh doanh, Training các kỹ năng.
• Nắm vững thông tin về dự án tại các khu vực mà công ty đang triển khai như:
+ TPKD Thủ Đức: Bình Dương, Thủ Đức, quận 9, quận 2, …các dự án Lavita Charm, Moonlight, Lumier, Opal Boulevard,…
+ TPKD: quận 7, các quận giáp quanh…các dự án riverside, Ecogreen, Q7 Boulevard,…
• Tư vấn, xúc tiến, chốt hợp đồng bất động sản (Mảng căn hộ chung cư)
• Xây dựng, thiết lập kế hoạch làm việc cho team và cho cá nhân.
• Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.
• Chuẩn bị các tài liệu bán hàng, đề xuất dịch vụ, hợp đồng, thanh lý hợp đồng
• Tư vấn giá cho khách hàng
• Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Đại học trở lên (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh Tế Bất Động Sản, hoặc những ngành khác có liên quan)
Tại CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC HƯNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
