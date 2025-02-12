Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tham gia các hoạt động teambuilding, YEP, sinh nhật, kỷ niệm thành lập công ty, gắn kết tinh thần đồng đội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Bạn có đam mê với du lịch quốc tế và khao khát chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp? Bạn muốn đóng góp vào sự phát triển của một thương hiệu du lịch uy tín hàng đầu? Hãy gia nhập Bảo Sơn Travel – nơi bạn được trao quyền, được thử thách và được vinh danh!

Bảo Sơn Travel là thành viên của Tập đoàn Bảo Sơn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho khách hàng.

Hiện tại, Bảo Sơn Travel đang tìm kiếm các vị trí Sale Outbound trẻ trung, năng động và quyết liệt để khai thác thị trường và khẳng định vị thế của chúng tôi trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là một cơ hội để bạn phát triển bản thân, thăng tiến sự nghiệp và tạo ra những dấu ấn đáng nhớ.

Mô tả công việc cụ thể:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 24 tuổi trở lên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch

Trên 2 năm tại vị trí tương đương.

Đam mê kinh doanh và yêu thích du lịch

Nhanh nhẹn, nhạy bén tỉ mỉ, ngoại hình tốt;

Có kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục;

Có thể đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 9 - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

