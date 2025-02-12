Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Trưởng nhóm kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tham gia các hoạt động teambuilding, YEP, sinh nhật, kỷ niệm thành lập công ty, gắn kết tinh thần đồng đội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Bạn có đam mê với du lịch quốc tế và khao khát chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp? Bạn muốn đóng góp vào sự phát triển của một thương hiệu du lịch uy tín hàng đầu? Hãy gia nhập Bảo Sơn Travel – nơi bạn được trao quyền, được thử thách và được vinh danh!
Bảo Sơn Travel là thành viên của Tập đoàn Bảo Sơn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho khách hàng.
Bảo Sơn Travel
Hiện tại, Bảo Sơn Travel đang tìm kiếm các vị trí Sale Outbound trẻ trung, năng động và quyết liệt để khai thác thị trường và khẳng định vị thế của chúng tôi trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là một cơ hội để bạn phát triển bản thân, thăng tiến sự nghiệp và tạo ra những dấu ấn đáng nhớ.
Sale Outbound
Mô tả công việc cụ thể:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 24 tuổi trở lên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch
Trên 2 năm tại vị trí tương đương.
Đam mê kinh doanh và yêu thích du lịch
Nhanh nhẹn, nhạy bén tỉ mỉ, ngoại hình tốt;
Có kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục;
Có thể đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 9 - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job292620
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Trên 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Trên 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHB FOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Citics
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENMEC VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 65 Triệu CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
20 - 65 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm