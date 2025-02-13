Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, Tháp A, tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

• Xây dựng và thẩm định các phương pháp kiểm nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm.
• Thực hiện các hoạt động thử nghiệm vi sinh, lý hóa trong phòng thí nghiệm.
• Đề xuất các biện pháp khắc phục để đảm bảo sản phẩm an toàn cho người sử dụng.
I. Hoạt động thử nghiệm:
• Thực hiện các thử nghiệm vi sinh, lý hóa định kỳ hoặc khi phát sinh: mẫu nguyên liệu/thành phẩm, mẫu swabtest.
• Đảm bảo rằng thiết bị, dụng cụ, môi trường và thuốc thử trong phòng thí nghiệm được sử dụng đúng mục đích và theo hướng dẫn của nhà sản xuất
• Xây dựng và cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến các hoạt động của phòng thí nghiệm, phương pháp thử nghiệm theo TCVN/ISO, cập nhật phương pháp và môi trường nuôi cấy, thuốc thử từ nhà cung cấp
• Định kỳ thẩm tra, đánh giá phương pháp thử nghiệm nội bộ
• Giám sát việc thiết lập hạn sử dụng cho các sản phẩm mới, và xác minh hạn sử cho các sản phẩm đang sản xuất
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đề xuất các giải pháp phù hợp khi phát hiện kết quả thử nghiệm không phù hợp
II Các hoạt động khác
• Lập kế hoạch, định mức và yêu cầu mua dụng cụ, môi trường, thuốc thử, hóa chất phục vụ cho hoạt động thử nghiệm.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tháp A, tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

