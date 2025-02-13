Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

• Xây dựng và thẩm định các phương pháp kiểm nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm.

• Thực hiện các hoạt động thử nghiệm vi sinh, lý hóa trong phòng thí nghiệm.

• Đề xuất các biện pháp khắc phục để đảm bảo sản phẩm an toàn cho người sử dụng.

I. Hoạt động thử nghiệm:

• Thực hiện các thử nghiệm vi sinh, lý hóa định kỳ hoặc khi phát sinh: mẫu nguyên liệu/thành phẩm, mẫu swabtest.

• Đảm bảo rằng thiết bị, dụng cụ, môi trường và thuốc thử trong phòng thí nghiệm được sử dụng đúng mục đích và theo hướng dẫn của nhà sản xuất

• Xây dựng và cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến các hoạt động của phòng thí nghiệm, phương pháp thử nghiệm theo TCVN/ISO, cập nhật phương pháp và môi trường nuôi cấy, thuốc thử từ nhà cung cấp

• Định kỳ thẩm tra, đánh giá phương pháp thử nghiệm nội bộ

• Giám sát việc thiết lập hạn sử dụng cho các sản phẩm mới, và xác minh hạn sử cho các sản phẩm đang sản xuất

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đề xuất các giải pháp phù hợp khi phát hiện kết quả thử nghiệm không phù hợp

II Các hoạt động khác

• Lập kế hoạch, định mức và yêu cầu mua dụng cụ, môi trường, thuốc thử, hóa chất phục vụ cho hoạt động thử nghiệm.