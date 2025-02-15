Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHYT, BHXH, BHTN,... • Các ngày nghỉ lễ, tết theo luật lao động nước. • Tổ chức tham quan, du lịch hàng năm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm về mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của cá nhân:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của các sản phẩm được giao và đảm bảo doanh số công ty giao.

- Đề xuất, tham mưu đến quản lý cấp trên những kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty đề ra.

- Báo cáo những thông tin phản hồi từ phía khách hàng cho cấp trên, cùng với cấp trên xử lý thông tin.

- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của công ty.

- Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng.

- Tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng tiềm năng, trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu bán sản phẩm.

2. Quản lý đội nhóm kinh doanh:

- Lập kế hoạch hoạt động của cả nhóm, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh doanh đối với công tác tháng, công tác tuần.

- Tổ chức triển khai và thực hiện theo kế hoạch. Kiểm soát kế hoạch hàng tuần của nhóm và từng nhân viên nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc.

- Quản lý, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên.

- Hỗ trợ nhân viên trong quá trình tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng.

- Đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh của nhóm hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: < 35 tuổi

- Kinh nghiệm tối thiểu từ 02 năm trở lên của vị trí tương đương

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin