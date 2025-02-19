Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Theo Chính sách Phúc lợi của Công ty đã được ban hành Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Điều hành, quản lý kinh doanh mảng thiết bị vệ sinh; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPIs.

Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn.

Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh.

Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho từng vị trí cấp dưới, đôn đốc, giám sát kinh doanh để mở rộng độ phủ thị trường.

Xây dựng và thực thi các chính sách bán hàng như: hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi.

Huấn luyện, đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên;

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật.

Nhanh nhẹn, nắm bắt thị trường tốt.

Có khả năng làm việc với các kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư.

Có khả năng quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM

