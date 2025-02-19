Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM
- Hà Nội: Theo Chính sách Phúc lợi của Công ty đã được ban hành Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Điều hành, quản lý kinh doanh mảng thiết bị vệ sinh; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPIs.
Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn.
Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh.
Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho từng vị trí cấp dưới, đôn đốc, giám sát kinh doanh để mở rộng độ phủ thị trường.
Xây dựng và thực thi các chính sách bán hàng như: hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi.
Huấn luyện, đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên;
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, nắm bắt thị trường tốt.
Có khả năng làm việc với các kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư.
Có khả năng quản lý
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
