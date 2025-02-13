Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh (Lương cứng thoả thuận từ 15.000.000đ trở lên), phụ cấp, thưởng doanh số team; Thưởng đột xuất theo thành tích, thưởng quý, năm; Lương tháng 13, Thưởng các ngày Lễ Tết, sinh nhật; BHXH, BHYT, Phép năm và các chế độ khác theo quy định. Du lịch hàng năm. Cấp máy tính và các trang thiết bị phục vụ công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao và phát triển chuyên môn trong và ngoài nước., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Trực tiếp quản lý và thúc đẩy đội nhóm kinh doanh hoàn thành mục tiêu doanh số.

Thiết lập chiến lược bán hàng và triển khai các kế hoạch bán hàng của Công ty.

Lên kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Theo dõi và giám sát tiến độ bán hàng, đánh giá kết quả và đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận/phòng ban đưa ra các chương trình bán hàng thu hút khách hàng.

Hỗ trợ đội nhóm giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong công tác bán hàng.

Đào tạo nhân viên về các kỹ năng tư vấn, quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm Sale ít nhất 5 năm, trong đó ít nhất 2 năm quản lý đội nhóm bán hàng, ưu tiên ngành hoá mỹ phẩm.

Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Có khả năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng gắn kết tập thể, tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin