Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm soát tình trạng và duy trì sự ổn định của thiết bị di động (xe máy xúc, xe nhóp phế liệu, xe ô tô, xe nâng, xe xúc lật) thiết bị cầu trục, máy cắt phế liệu, máy, phục vụ cho quá trình sản xuất.

- Lập kế hoạch trung tu, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm tra, kiểm soát hệ thống thiết bị cơ khí (hàng năm, tháng). Theo dõi và đánh giá quá trình triển khai: Đảm bảo các thiết bị được thay thế bảo dưỡng kịp thời ngăn ngừa sự cố.

- Lập kế hoạch dự trù hàng năm, đề nghị mua hàng tháng theo thực tế, đánh giá chất lượng, sự phù hợp của hàng hóa mua về sau quá trình sử dụng: Đảm bảo vật tư về kho đúng chủng loại, chất lượng, không dư thừa

- Quản lý, theo dõi việc cấp phát, bảo quản, sử dụng vật tư, thiết bị, phụ kiện dự phòng phần cơ khí: Đảm bảo đúng vật tư chủng loại, số lượng không nhầm lẫn

- Tổ chức, triển khai việc thống kê các đình trệ, sự cố, tình trạng của các thiết bị, phân tích số liệu các hoạt động thiết bị trong quá trình sản xuất và lập phương án khắc phục, phòng ngừa, cải tiến cho các thiết bị. Thiết lập việc thống kê, vẽ biểu đồ, cập nhật sự thay đổi giá trị đo hàng ngày để nhận diện được diễn biến tình trạng hiện tại của thiết bị đang theo dõi (bảo trì ngăn ngừa).

- Lập các hướng dẫn vận hành thiết bị, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị

- Phối hợp hỗ trợ các bộ phận triển khai việc đào tạo, bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.