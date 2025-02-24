Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ nhà ở Sumitomo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ nhà ở Sumitomo Việt Nam
- Hà Nội:
- Mức thu nhập 15
- 40 triệu (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Thưởng Lễ tết, tháng lương 13, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Quản lý và điều phối đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số;
- Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp;
- Tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ;
- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị;
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Đại học.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, dẫn dắt được phòng kinh doanh đạt mục tiêu.
Tại Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ nhà ở Sumitomo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ nhà ở Sumitomo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
