Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ nhà ở Sumitomo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

- Quản lý và điều phối đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số;

- Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp;

- Tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ;

- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị;

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng