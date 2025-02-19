Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

 Phát triển, xây dựng khách hàng nhằm đảm bảo doanh số của phòng Kinh doanh

 Chịu trách nhiệm về kết quả của phòng Kinh doanh xuất khẩu

 Khai thác các thị trường xuất khẩu nông sản thông qua các trang B2B, hội chợ, email, điện thoại .

 Xây dựng, lãnh đạo đội ngũ bán hàng trong phòng kinh doanh đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra.

 Tổ chức xây dựng và hoàn thiện bộ quy trình làm việc của phòng kinh doanh xuất khẩu.

 Thiết lập lập kế hoạch mục tiêu chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và tài chính trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản.

 Quản lý thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh cũng như đề ra nhận định xu thế của thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.

 Tham mưu, cố vấn và đồng hành cùng BGĐ về hoạt động xây dựng hệ thống kinh doanh xuất khẩu

 Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến phòng kinh doanh xuất khẩu.

 Phối hợp tiếp đón các đại diện các Doanh nghiệp nước ngoài sang thăm Công ty.