Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nôi

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

 Phát triển, xây dựng khách hàng nhằm đảm bảo doanh số của phòng Kinh doanh
 Chịu trách nhiệm về kết quả của phòng Kinh doanh xuất khẩu
 Khai thác các thị trường xuất khẩu nông sản thông qua các trang B2B, hội chợ, email, điện thoại .
 Xây dựng, lãnh đạo đội ngũ bán hàng trong phòng kinh doanh đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra.
 Tổ chức xây dựng và hoàn thiện bộ quy trình làm việc của phòng kinh doanh xuất khẩu.
 Thiết lập lập kế hoạch mục tiêu chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và tài chính trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản.
 Quản lý thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh cũng như đề ra nhận định xu thế của thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường.
 Tham mưu, cố vấn và đồng hành cùng BGĐ về hoạt động xây dựng hệ thống kinh doanh xuất khẩu
 Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến phòng kinh doanh xuất khẩu.
 Phối hợp tiếp đón các đại diện các Doanh nghiệp nước ngoài sang thăm Công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Giới tính: nữ; Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế.
 Độ tuổi từ 32-45

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinapro (Vinapro Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 1, đường Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

