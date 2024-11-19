Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gô Co Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 184A Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Trưởng phòng Marketing

Quản lý và điều hành: Giám sát hoạt động kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.

Phát triển chiến lược: Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược chăm sóc khách hàng.

Chăm sóc khách hàng: Đảm bảo triển khai chất lượng dịch vụ đến khách hàng và ghi nhận khiếu nại nếu có về công ty để bộ phận phụ trách giải quyết.

Phân tích và báo cáo: Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh.

** Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn **

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Giao tiếp tiếng Anh với khách hàng.

Ưu tiên có kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng (từ 2 năm).

Trung thực, cẩn thận, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng tư duy nghiệp vụ, tư duy dịch vụ khách hàng và quản trị rủi ro trong vận hành.

Có thể di chuyển theo lịch công ty

Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng: Mức lương cứng cạnh tranh, kèm thưởng theo hiệu quả công việc hấp dẫn.

Phúc lợi: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của luật và của công ty.

Cơ hội phát triển: Nhiều cơ hội phát triển kỹ năng, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

