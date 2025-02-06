Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty cổ phần giải pháp MKT

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Mục đích công việc:
• Chịu trách nhiệm các hoạt động của phòng Marketing
• Phát triển sản phẩm, thương hiệu, các kênh truyền thông của công ty.
• Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy doanh số
Các nhiệm vụ chính:
Xác lập ngân sách, xây dựng và triển khai chiến lược:
• Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR
• Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR
• Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung (content) cho website và tất cả dự án marketing
• Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
• Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt
Nghiên cứu và đánh giá thị trường:
• Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
• Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.
Quản lý & đào tạo nhân viên:
• Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý
• Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty đề ra
• Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
• Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
• Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Những công việc khác:
• Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.
• Báo cáo kết quả công việc theo quy định

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ:
Thái độ
• Có thái độ, cách nhìn nhận, tiếp cận mọi thứ tích cực
• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
• Chủ động, nhanh nhẹn
Kỹ năng, Kiến thức:
1- Hiểu biết và có kinh nghiệm về mảng Ads
2- Hiểu biết về mảng SEO
3- Có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, Event
4- Có kinh nghiệm về truyền thông, PR
5- Có kinh nghiệm, hiểu biết về thương hiệu

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi đạt Thử việc;
• Được hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương;
• Được thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, lễ, tết và các chế độ phúc lợi của công ty;
• Được hỗ trợ nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ;
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;
• Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;
• Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty
Văn hóa của chúng tôi:
- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2: Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên Vitech như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.
Văn hóa chào cờ sáng thứ 2:
Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn
- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?
Văn hóa biết ơn:
+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam
+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.
+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.
BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi
- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
Văn hóa cười:
Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
- Tại ViTech Con người phù hợp là quan trọng nhất.
Con người phù hợp là quan trọng nhất.
- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.
Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

