Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 465 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

- Cập nhật các xu hướng marketing mới, đề xuất cho lãnh đạo các kênh mới

- Phát triển, kiểm soát chất lượng các sản phẩm trước khi đưa lên các nền tảng Social Media.

- Quản lý team, training và tuyển dụng bổ sung (nếu có)

- Lập kế hoạch & các báo cáo định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan: Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh...

- Có kinh nghiệm làm việc mảng Digital

- Thành thạo, hiểu biết về marketing online, mạng xã hội (SEO/Facebook/Social media/......)

- Nắm vững các thuật toán của Google các công cụ trong lĩnh vực: Webmaster tool, Analytics...

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập : 10 triệu – 15 triệu (+KPI và deal theo năng lực)

- Lương thưởng các dịp Lễ/Tết trong năm, tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và Công ty

- Môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

