Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 465 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Cập nhật các xu hướng marketing mới, đề xuất cho lãnh đạo các kênh mới
- Phát triển, kiểm soát chất lượng các sản phẩm trước khi đưa lên các nền tảng Social Media.
- Quản lý team, training và tuyển dụng bổ sung (nếu có)
- Lập kế hoạch & các báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan: Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh...
- Có kinh nghiệm làm việc mảng Digital
- Thành thạo, hiểu biết về marketing online, mạng xã hội (SEO/Facebook/Social media/......)
- Nắm vững các thuật toán của Google các công cụ trong lĩnh vực: Webmaster tool, Analytics...

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10 triệu – 15 triệu (+KPI và deal theo năng lực)
- Lương thưởng các dịp Lễ/Tết trong năm, tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và Công ty
- Môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 20 - 21 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

