Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.

Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ qua các kênh: mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...

Lên chiến lược, kế hoạch branding thương hiệu công ty, chiến lược phát triển sản phẩm

Phân tích, đánh giá thị trường, vi người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế mới để phát triển sản phẩm hoặc cảnh báo rủi ro.

Phụ trách lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, nội dung PR, Page, Webstie, Youtube..

Quảng cáo Google, SEO, Quảng cáo Facebook, TikTok và các nền tảng phù hợp•

Lên ý tưởng tổ chức sự kiện, truyền thông quảng bá dịch vụ ở đơn vị...

Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí hiệu quả.

Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện;

Hỗ trợ cơm ca 1 buổi/ngày;

Nghỉ 4-5 ngày/tháng;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn;

Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm;

Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...

Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

