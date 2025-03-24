Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
- Đà Nẵng: 66 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý team marketing từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.
Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ qua các kênh: mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...
Lên chiến lược, kế hoạch branding thương hiệu công ty, chiến lược phát triển sản phẩm
Phân tích, đánh giá thị trường, vi người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế mới để phát triển sản phẩm hoặc cảnh báo rủi ro.
Phụ trách lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, nội dung PR, Page, Webstie, Youtube..
Quảng cáo Google, SEO, Quảng cáo Facebook, TikTok và các nền tảng phù hợp•
Lên ý tưởng tổ chức sự kiện, truyền thông quảng bá dịch vụ ở đơn vị...
Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí hiệu quả.
Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.
Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
