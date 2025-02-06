Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 52 BT4 X2 KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu và các sản phẩm Công ty;

- Phát triển thương hiệu trên thị trường, xây dựng các chương trình theo mùa/ ngày lễ, ra mắt sản phẩm mới, chương trình kích hoạt thương hiệu thúc đẩy kinh doanh;

- Theo dõi tiến độ phát triển và tiêu thụ sản phẩm để đưa ra phương án bán hàng tối ưu;

- Hoạch định và quản lý chi phí marketing cho thương hiệu và nhãn hàng trên thị trường;

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh;

- Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự P.Marketing;

- Báo cáo kết quả công việc của P.Marketing định kỳ và theo yêu cầu với BGĐ;

- Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

- Kinh Nghiệm ít nhất 3 năm vị trí tương đương, có thành tích nổi bật...;

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, QTKD, quảng cáo, truyền thông;

- Có kinh nghiệm trade marketing và marketing online;

- Am hiểu sâu về chiến lược thương hiệu và truyền thông;

- Có khả năng quản lý, tổ chức, chịu được áp lực công việc;

- Có kinh nghiệm quản lý, sử dụng ngân sách chạy MKT, am hiểu các chỉ số đo lường trong Marketing Online.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục.

- Kinh nghiệm quản lý điều hành đội, nhóm và điều phối công việc hiệu quả, chuyên nghiệp.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: từ 30-50tr/tháng trở lên, thỏa thuận theo năng lực làm việc;

- Phụ cấp tiền điện thoại, tiền cơm trưa;

- Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT.....);

- Thưởng dịp lễ hằng năm, Thưởng Tết... mừng sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển

