Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Đường 13, Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

• Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động Marketing

• Triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, chương trình chăm sóc khách hàng.

• Quản trị kế hoạch ngân sách, kiểm soát hiệu quả chi phí Marketing.

• Ban hành định hướng, quy chuẩn hoạt động marketing, tài liệu marketing theo phân khúc sản phẩm, thương hiệu.

• Sản xuất tư liệu Marketing và kiểm soát truyền thông Marketing; biên soạn các tài liệu Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.

• Có thái độ làm việc tích cực, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động & sáng tạo.

• Ý thức thay đổi để phát triển và thích ứng nhanh với sự thay đổi; Khả năng nắm bắt hệ thống quản trị Công ty.

• Khả năng làm việc nhóm và tư duy logic, sáng tạo đổi mới hướng đến hiệu quả.

• Nắm vững chuyên môn marketing, bán hàng, truyền thông, CRM,... Khả năng triển khai hiệu quả digital marketing, các kênh social media. Am hiểu về hoạt động marketing, thị trường và sản phẩm.

• Khả năng lập và quản trị kế hoạch, ngân sách marketing, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing/CSKH.

Tại Công Ty TNHH THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH THACO AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin