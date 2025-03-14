Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 274, Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Quản lý phòng thiết kế, triển khai dự án.
- Khởi tạo ý tưởng và phương án thiết kế.
- Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và giám sát tác giả.
- Triển khai hồ sơ pháp lý cho dự án.
- Phối hợp làm việc cùng nhóm và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.
Có >2 năm kinh nghiệm tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp.
Thành thạo phần mềm đồ họa: Autocad, Sketchup, sử dụng được Revit là lợi thế.
Có kỹ năng quản lý nhóm.
Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

