Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY

Địa chỉ: 51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quân 3, HCM

Ngành Nghề:

+ Tư vấn, thiết kế và xây dựng trọn gói nội-ngoại thất cho các công trình Nhà mẫu, Villa, Clubhouse, Café, Nhà hàng, Khách sạn,...

+ Sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội thất rời qua các shoroom."

Quy mô: 100 - 200 người

Vị trí tuyển dụng: CHỈ HUY TRƯỞNG

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Làm việc 48h/tuần (Thứ 2 - Thứ 7: Sáng 07h30 - 11h30 Chiều: 13h00 - 17h30)

Số lượng: 5 nhân viên

Mô tả công việc:

- Đọc hiểu bản vẽ 3D, 2D, Spec vật liệu (xây dựng, nội thất, MEP, ...)

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng đưa ra phương án thi công cho bộ phận thiết kế và dự toán.

- Lập bảng tiến độ thi công : tiến độ, nhân lực, vật liệu, thiết bị ....(Ưu tiên biết Microsoft Project).

- Triển khai thi công cho các giám sát và thầu phụ. Điều hành tổng thể + kiểm tra công việc thi công các dự án đảm bảo tiến độ, thẩm mỹ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy định hiện hành.