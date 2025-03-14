Tuyển Trưởng phòng tài chính Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chung

Giám đốc Tài chính (CFO) chịu trách nhiệm quản lý tài chính , bao gồm kiểm soát chi phí, dòng tiền, ngân sách, đảm bảo hiệu suất tài chính của từng thương hiệu trong mô hình Holding. CFO sẽ đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược huy động vốn, làm việc với nhà đầu tư, ngân hàng để chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong tương lai.

The Chief Financial Officer (CFO) is responsible for financial management, including cost control, cash flow, budgeting, and ensuring the financial performance of each brand within the Holding model. The CFO will play a key role in fundraising strategy, working with investors and banks to prepare for future IPO plans.

CFO báo cáo trực tiếp cho Gíam Đốc và làm việc chặt chẽ với các phòng ban: Kế toán, Vận hành, Pháp lý

The CFO reports directly to the CEO and works closely with the following departments: Accounting, Operations and Legal

1. Quản lý rủi ro tài chính & kiểm soát nội bộ:

• Thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát tài chính để phát hiện và giảm thiểu rủi ro.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính, thuế, pháp lý tại Việt Nam và quốc tế.

• Đánh giá hiệu quả của từng thương hiệu trong tập đoàn, đề xuất chiến lược tái đầu tư hoặc thoái vốn nếu cần.

• Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả