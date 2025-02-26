Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
- Hồ Chí Minh: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham mưu giúp cấp trên giải quyết các công việc chung của Phòng Tư vấn TCDN & BLPH.
- Tổ chức triển khai, quản lý và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng đã được phê duyệt.
- Tham gia tìm kiếm và thiết lập quan hệ giao dịch với khách hàng, chăm sóc, củng cố, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
- Xây dựng chính sách và kế hoạch kinh doanh, tổ chức triển khai, giám sát và chịu trách nhiệm đối với hoạt động đã triển khai.
- Đề xuất Giám đốc cung cấp nguồn lực cần thiết để đảm bảo hoàn thành chức năng nhiệm vụ của phòng và công việc được phân công.
- Khi Giám đốc vắng mặt, Phó phòng được điều hành và giải quyết các công việc của Phòng. Chịu trách nhiệm về những việc đã giải quyết và phải báo cáo lại khi Giám đốc có mặt.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kiểm toán, Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương.
- Có chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính.
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta Thì Được Hưởng Những Gì
