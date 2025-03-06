Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B4/01 Vinhomes Gardenia

- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng và sản xuất Video cho sản phẩm Game/ App.
Phối hợp với các team để lên concept, ý tưởng dựng video 2D, 3D.
Thiết kế ảnh quảng cáo cho App/ Game mobile

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tripsoft, chúng tôi tìm kiếm một Video Editor với tinh thần người tạo ra trò chơi, không chỉ là một người thiết kế hiệu ứng mà còn là người có tư duy sáng tạo và làm chủ sản phẩm.
Tư Duy Phát Triển Sản Phẩm.
Sáng tạo và làm chủ sản phẩm
Chú trọng chi tiết
Ham học học, thích nghi nhanh và chủ động tìm hiểu các thiết kế thịnh hành trên thị trường
Chịu áp lực & đón nhận thử thách
Kiến Thức và Kinh Nghiệm
Từ 1 năm kinh nghiệm video editor cho mảng game
Có đam mê với lĩnh vực game, tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt
Có khả năng sử dụng phần mềm đồ họa như: Premiere, After Effects, Photoshop ... hoặc các phần mềm tương tự.
Ưu tiên có kinh nghiệm về Animation

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì

Chế Độ Lương & Thưởng Hấp Dẫn:
Upto 15M
Lương tháng 13+
Thưởng dự án theo KPI, thưởng theo quý/ năm.
Phúc Lợi Toàn Diện:
Cung cấp bữa trưa tại văn phòng, đồ ăn nhẹ miễn phí tại công ty.
Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Hoạt động teambuilding/ du lịch công ty sôi nổi (4 lần/ năm).
Môi Trường Làm Việc:
Môi trường minh bạch, phẳng, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề
Làm việc hướng tới kết quả
Đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.
Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái.
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.
Cơ Hội Phát Triển & Sáng Tạo:
Tham gia trực tiếp "full cycle" quá trình tạo ra những tựa game di động được tải về và trải nghiệm bởi hàng trăm triệu người dùng.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B6/22 Vinhomes Gardenia

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

