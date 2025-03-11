Tuyển Video Editor Công ty cổ phần Fandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Thanh, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách quay-dựng, chụp ảnh, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng hình ảnh, video và phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung video/hình ảnh phục vụ cho hoạt động truyền thông, content creative giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng SOCIAL: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Website,...

Thiết kế ấn phẩm truyền thông (catalo, tờ rơi, poster, standee, bandroll,...) phục vụ cho các sự kiện của Công ty.

Sáng tạo nội dung Video/hình ảnh mới theo trend và định hướng.

Tạo ý tưởng để quay TVC và các video sáng tạo khác.

Chịu trách nhiệm về chất lượng và sản xuất video.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong thiết kế/xử lý quay dựng video hoặc tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế/dựng phim chuyên dùng: PTS, AI, Pr, Ae, Capcut...

Sử dụng thành thạo các thiết bị Quay-chụp.

Kỹ năng sáng tạo và làm việc nhóm.

Thái độ làm việc tốt, chịu được áp lực công việc.

Tư duy Logic, có thẩm mỹ về hình ảnh, video bắt kịp xu hướng mới nhất.

Độ tuổi từ 20 - 35 tuổi

Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty cổ phần Fandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 10 – 15 triệu đồng.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Làm giờ hành chính, T2-T7

Nghỉ mát 1 lần trong năm, đầu năm được đi du xuân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fandi Việt Nam

