Tuyển Video Editor GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh

- Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức

- Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty

- Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa hình ảnh

- Thiết kế, chỉnh sửa ấn phẩm truyền thông theo yêu cầu

- Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Capcut, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Deamweaver

- Biết về Color Balance, Color Grading...

- Mạnh về style edit video nhanh, kịch tính, trendy

- Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt

- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên từng xây kênh Tik Tok, Youtube trên 10k theo dõi

Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12 - 15 triệu/ tháng - Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, mức lương phù hợp với năng lực của ứng viên

- Mỗi quý (3 tháng) và mỗi năm đánh giá thái độ, hiệu quả công việc – xét duyệt thưởng và quyền lợi

- Lộ trình thăng tiến: Media Producer = > Media Leader

- Đào tạo: Tham gia các khoá học nâng cao chuyên môn, các buổi đào tạo về sáng tạo trong truyền thông thương hiệu, tư duy xây dựng thương hiệu,...

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (BHXH, BHYT...)

- Được hưởng 12 ngày phép năm

- Nghỉ lễ tết hưởng lương theo quy định, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn – ngày 10 hàng tháng)

- Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

- Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nv phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam

