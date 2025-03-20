Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, sản xuất và biên tập các video clip phục vụ cho hoạt động truyền thông nội bộ của công ty (sự kiện, training, văn hóa doanh nghiệp, v.v.).
Thực hiện quay phim, chụp ảnh tại các sự kiện nội bộ, hoạt động của công ty.
Biên tập, chỉnh sửa video, audio, hình ảnh đảm bảo tính sáng tạo, chuyên nghiệp và phù hợp với thương hiệu của công ty.
Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các dự án truyền thông nội bộ.
Quản lý và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video sau khi hoàn thành.
Theo dõi và cập nhật xu hướng thiết kế, quay dựng video để đề xuất ý tưởng mới.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến truyền thông nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Điện ảnh, Multimedia hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video, truyền thông nội bộ.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere, After Effects, CapCut, v.v.) và thiết kế đồ họa (Photoshop, Illustrator).
Có kiến thức về ánh sáng, âm thanh, góc quay và kỹ thuật quay phim chuyên nghiệp.
Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén với các xu hướng truyền thông.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Yêu cầu ứng viên có đính kèm link portfolio về các sản phẩm, video đã thực hiện trong CV.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực, nghỉ mát, lì xì đầu năm,...
Thu nhập hấp dẫn,
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công bằng và minh bạch cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện bài bản. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn: đá bóng, cầu lông, chạy bộ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

