Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

- Hà Nội

- Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc tại các dự án xây dựng nhà xưởng công nghiệp, dự án vốn FDI của công ty ở khu vực phía Bắc.
- Quản lý kĩ thuật xây dựng cho dự án, giám sát kiểm tra công việc ngoài hiện trường.
- Làm hồ sơ nghiệm thu cho các công tác xây dựng, vật liệu đầu vào.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng
- Thành thạo kĩ năng đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng
- Sử dụng phần mềm: Microsoft Office, Autocad
- Chấp nhận kĩ sư mới ra trường, chưa có kinh nghiệm (được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ở nhà công vụ công ty thuê, được phụ cấp tiền ăn, đi lại, điện thoại ...
- Được đào tạo bài bản, hướng nghiệp phát triển
- Được đóng bảo hiểm theo quy định của công ty, mức lương tháng 13, thưởng doanh số dự án.
- Nghỉ phép theo quy định của công ty, du lịch, khám sức khỏe định kì...
- Mức lương: thương lượng khi phỏng vấn theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG STC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, V11B5 Khu đô thị Terra An Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

